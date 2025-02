6 Nazioni: ecco l’Italia anti-Galles, N.Cannone al posto di Lamb

agenzia

Quesada fa un solo cambio nel XV iniziale rispetto a Edimburgo

ROMA, 06 FEB – Sabato a Roma c’è Italia-Galles, match del secondo turno del 6 Nazioni e rispetto a Scozia-Italia di una settimana fa il ct degli azzurri Gonzalo Quesada farà un solo cambiamento nel XV iniziale, con Niccolò Cannone che rimpiazza in seconda linea Dino Lamb. Anche in panchina Quesada opta per la continuità, con Jacopo Trulla unica novità in lista al posto di Simone Gesi e la conferma della lista dei sostituti composta da sei uomini di mischia e due trequarti. Sul campo, conferma piena per il triangolo allargato Allan-Capuozzo-Ioane, mentre in mezzo il duo Brex-Menoncello raggiunge i 18 test-match insieme. Chiavi della regia affidate a Paolo Garbisi e Page-Relo, mentre in terza linea Michele Lamaro sarà per la 34/a volta capitano degli azzurri e per questo raggiungerà Marco Bollesan nella graduatoria degli atleti che più volte hanno guidato l’Italia sul campo. Lamaro farà reparto insieme al numero otto Lorenzo Cannone e a Sebastian Negri. Seconda linea di marca Benetton con i due veterani Federico Ruzza e Nicolò Cannone, prima linea a sua volta di consolidata esperienza internazionale con Ferrari, Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Rizzoli – che dopo l’esordio a Murrayfield potrebbe collezionare la sua prima presenza sul prato di casa dell’Olimpico al pari di Dino Lamb che avrà la maglia n. 19, Riccioni, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi e Jacopo Trulla. Questo il XV azzurro anti-Galles: 15 Allan, 14 Capuozzo, 13 Brex, 12 Menoncello, 11 Ioane, 10 P. Garbisi, 9 Page Relo, 8 L. Cannone, 7 Lamaro, 6 Negri, 5 Ruzza. 4 N. Cannone, 3 Ferrari, 2 Nicotera, 1 Fischetti.

