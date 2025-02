6 Nazioni: Italia ko all’Olimpico, la Francia vince 73-24

agenzia

Undici mete per i transalpini che travolgono gli azzurri

ROMA, 23 FEB – Pesante sconfitta per l’Italrugby nella terza partita del Sei Nazioni. All’Olimpico gli azzurri sono stati battuti dalla Francia 73-24. Gli azzurri provano a tenere testa ai transalpini, ma ci riescono solo per una mezzora scarsa. La squadra di Galthiè non si ferma mai e segna undici mete, di cui sei nella ripresa. La squadra di Quesada va a segno tre volte con Menoncello, Brex e Paolo Garbisi ma non basta. La Francia conquista 5 punti, l’Italia tornerà in campo domenica 9 marzo a Twickenham contro l’Inghilterra.

