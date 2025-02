6 Nazioni: Lamaro ‘tolto un peso, ora testa alla Francia’

agenzia

Capitano azzurro: "Contento, li abbiamo messi sotto pressione"

ROMA, 08 FEB – “Uno dei nostri obiettivi era quello di pensare azione dopo azione. Sono contento di come abbiamo approcciato fin dall’inizio mettendoli subito sotto pressione con il gioco al piede. Non è uil gioco che preferiamo fare, ma l’adattamento che c’è stato e il controllo che abbiamo avuto è stato immenso. Francia? Non abbiamo ancora iniziato a pensarci, ma sarà una sfida completamente diversa. Sono molto grossi, ma anche lenti nel ripiazzarsi. Speriamo in un tempo migliore, ma arriviamo con più serenità, ci siamo tolti un bel peso dal groppone; nessuno si aspetta che noi facciamo niente con la Francia e questo può giovare”. Lo dice il capitano azzurro Michele Lamaro dopo la vittoria contro il Galles per 22-15 nella seconda giornata del 6 Nazioni. Il terza linea azzurro, poi, analizzando il match ammette come fosse “complicato giocare in attacco, la palla era scivolosa. In partita penso sempre a quello che è meglio per la squadra e continuerò a farlo. Sia con la Scozia che oggi abbiamo fatto fatica nei 22 metri. Ma sappiamo che tra i 50 e i 30 metri riusciamo a mettere pressione obbligando l’avversario a concederci tanti calci, che sono punti a tutti gli effetti”, conclude.

