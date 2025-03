6 Nazioni: Quesada cambia l’Italia, a Londra un XV con 6 novità

agenzia

Azzurri in cerca di riscatto dopo brutta figura con la Francia

ROMA, 07 MAR – Reduce dalla pesantissima sconfitta in casa contro la Francia (24-73), l’Italrugby cercherà di riscattarsi domenica a Twickenham contro l’Inghilterra (inizio alle 15 locali, le 16 di Roma, con diretta su Rai 2 e Sky Sport Uno), compito apparentemente molto difficile visto che gli inglesi, seppur di misura (26-25), contro Dupont e compagni hanno vinto. Intanto il ct Gonzalo Quesada cambia la sua Italia e volerà verso Londra con un XV iniziale con 6 cambi rispetto a quello schierato contro i francesi. Sarà il confronto numero 32 tra Inghilterra e Italia, che contro la nazionale con la rosa dei Lancaster sulla maglia non ha mai vinto, sfiorando l’impresa in paio di occasioni. Quanto alla formazione, nel triangolo allargato Ange Capuozzo tornerà a a vestire la maglia numero 15 con il rientro di Ioane all’ala e l’inserimento di Gallagher, che scenderà per la prima volta in campo nel Sei Nazioni. Collaudata la coppia di centri formata da Brex e Menoncello, mentre in cabina di regia insieme a Paolo Garbisi ci sarà Stephen Varney che collezionerà la sua prima presenza stagionale con la maglia dell’Italia. In terza linea insieme a capitan Lamaro e Sebastian Negri ci sarà Ross Vintcent con la maglia numero 8. Confermata in seconda linea la coppia formata da Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea rientra Riccioni, con Nicotera e Fischetti a completare il reparto. Questo il XV iniziale che scenderà in campo a Twickenham: 15 Capuozzo, 14 Ioane, 13 Brex, 12 Menoncello, 11 Gallagher, 10 P. Garbisi, 9 Varney, 8 Vintcent, 7 Lamaro, 6 Negri, 5 Ruzza, 4 N. Cannone, 3 Riccioni, 2 Nicotera, 1 Fischetti. (16 Lucchesi, 17 Spagnolo, 18 Ferrari, 19 Favretto, 20 Zuliani, 21 L. Cannone, 22 Page-Relo, 23 Allan).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA