70 anni Antognoni, Firenze gli dedica una mostra

agenzia

Da martedì, la città e la squadra viola celebrano il loro idolo

ROMA, 31 MAR – Compleanni illustri quelli di domani per il calcio italiano. Roberto Pruzzo compirà 69 anni, ma soprattutto sarà il 70/o anniversario di Giancarlo Antognoni, campione del mondo a Spagna 1982(“ma uno dei due rimpianti della mia carriera è stato di non aver potuto giocare la finale”, ha ricordato in questi giorni) e soprattutto idolo assoluto dei tifosi della Fiorentina, la squadra in cui ha sempre giocato, a parte gli inizi nella Juventina umbra e poi ad Asti, e di cui sarà per sempre un simbolo. Così da martedì prossimo, 2 aprile, e fino a giovedì 4 aprile, nella sala Libero Beghi in Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2 a Firenze, sarà in esposizione la nuova mostra in onore di Antognoni, “in occasione dei 70 anni del Capitano della Fiorentina”, come è scritto in una nota. Sarà una vera e propria ‘hall of fame’ personale del campione della Viola: dalle figurine alle maglie storiche, dalle fotografie alle riviste, dai gadget ai giocattoli a lui dedicati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA