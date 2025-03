8 marzo, Lega Navale Italiana celebra la Giornata della donna

agenzia

Previste una serie di iniziative in tutto il Paese

ROMA, 07 MAR – La Lega Navale Italiana celebra con un weekend di iniziative in tutta Italia ll’8 marzo. Le socie sono parte attiva dell’associazione fin dalla sua fondazione: infatti, nel primo Statuto della LNI approvato il 2 giugno 1899 si riconoscono alle donne “gli stessi diritti degli altri soci”. In linea con i propri princìpi statutari, la LNI è impegnata a promuovere nelle proprie sedi, nelle basi nautiche e nelle scuole l’educazione al rispetto reciproco, il contrasto alla violenza di genere con la campagna “Una cima rossa contro la violenza sulle donne” e a contribuire ogni giorno alla piena partecipazione di bambine, ragazze e donne alle attività culturali, sportive, sociali e ambientali dell’associazione, affinché ogni socia possa esprimere al meglio le proprie potenzialità all’interno e all’esterno della Lega Navale Italiana. Domani alle ore 11.05 sarà possibile ascoltare a “Radio di bordo” su Rai Radio 1 la testimonianza di Ivonne Respigliati, capitano della squadra femminile di “dragon boat” della Lega Navale Italiana Sezione di Falconara Marittima. Le “dragonesse” sono donne operate di tumore al seno che, dopo aver intrapreso questa disciplina sportiva per la propria riabilitazione psico-fisica, hanno ottenuto negli anni risultati significativi a bordo del “dragon boat”, una canoa a 20 rematori caratterizzata da una testa di drago posta sulla prua. Domenica 9 marzo alle ore 17 la squadra sarà protagonista all’Auditorium Oriana Fallaci di Castelferretti (Ancona) nella manifestazione “Quello che le donne…”. Sarà ospitata nell’aula magna dell’Istituto Leonardo di Giarre la quarta edizione della manifestazione “Donne a Gonfie vele”, organizzata dalla Lega Navale di Riposto in collaborazione con il Liceo “Leonardo” e il Marina di Riposto.

