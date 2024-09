A Biella il Catania prova a mantenere l’imbattibilità: sfida inedita con i talenti della Juve

Calcio

Le assenze di D’Andrea, Montalto e Popovic costringeranno il tecnico a presentare un attacco rivoluzionato. Fischio d'inizio alle 18,30

Il match di stasera non va presentato seguendo il tema della squadra esperta (il Catania) che si confronta con ragazzini in fase di perenne crescita ma ancora acerbi (la Juve Ng). Perchè sarebbe una lettura paziale, forse errata.

Si gioca in campionato, da una parte c’è la squadra di Mimmo Toscano (fin qui imbattuta, zero gol subìti) che deve e può ancora spingersi oltre quel che di buono ha mostrato in questo scorcio iniziale visto che ha messo in mostra potenzialità interessanti. Dall’altra il serbatoio bianconero che accoglie i talenti di domani, collocati in una Serie C meridionale di calcio e anche di pedate che provocano una selezione naturale. La chiamiamo gavetta? Anche, ma oggi si assisterà a una lotta non certo impari.Il Catania arriva al match delle 18,30 (si giocherà a Biella) con i problemi sostenuti e superati due turni addietro e anche lunedì scorso: non ci saranno il portiere Adamonis, gli attaccanti Montalto, Popovic e D’Andrea, il centrocampista Verna. Mancheranno anche Jimenez (gastroenterite acuta) e Gega. Tutti sono vicini al recupero, ma inutile forzare adesso, se sabato prossimo per esempio ci sarà da affrontare il Picerno al Massimino.

Toscano potrà ricomporre il 3-4-2-1 con l’opzione Lunetta falso 9, comunque con doti da centravanti di rottura che non dà riferimenti. Inglese potrebbe completare, com’è accaduto contro il Benevento, la staffetta nel finale se dovesse rendersi necessario.In appoggio ci sono più soluzioni al di là di Carpani e Luperini. In questa settimana sono cresciuti in tanti a livello di condizione fisica e integrazione con la squadra: da Stoppa a De Rose che agiscono di solito nella zona centrale del centrocampo e in avanti. Ma le prestazioni di Di Tacchio e di Sturaro sono state notevoli, dunque l’allenatore calabrese potrebbe non rivoluzionare la formazione, almeno in partenza, confermando i titolari visti al Massimino. Poi, Toscano non è mai un allenatore prevedibile. Potrebbe dare fiducia a chi era rimasto inizialmente in panca. Conta, al di là dei nomi, lo spirito di una squadra che deve confermare tutte le sensazioni positive fornite di fronte al pubblico di casa.