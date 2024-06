A Bologna arriva Italiano, “sono qui per confermarci in alto”

agenzia

'I paragoni con il passato per me sono uno stimolo'

BOLOGNA, 13 GIU – “Senza un pizzico di follia, non puoi fare questo mestiere e io evidentemente ce l’ho: ecco perché sono qui”. Si presenta così, Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Bologna. Allo stadio Dall’Ara va in scena la conferenza stampa del nuovo tecnico rossoblù, chiamato a raccogliere la scomoda eredità di Thiago Motta, l’uomo che ha condotto in Champions League i rossoblù. E lui, Vincenzo Italiano, affronta l’argomento di petto: “Il Bologna ha alzato di molto l’asticella, nell’ultima stagione, ma i paragoni con il passato sono uno stimolo. Sono qui perché sono convinto che possiamo confermarci ad alti livelli. “Arrivo con grande entusiasmo, sono felice non solo perché per la prima volta disputerò la Champions, ma perché ci sono tutti i tutti presupposti per lavorare bene”.

