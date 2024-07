A Bologna il 7 ottobre gli Stati generali del calcio

agenzia

Attesi Bernini, Abodi, Infantino e Malagò oltre agli ex capitani

BOLOGNA, 05 LUG – Il 7 ottobre, dalle 14.30, nell’Aula Magna di Santa Lucia dell’Università di Bologna si terranno gli Stati generali del calcio: un’occasione di incontro e di confronto tra tutti vertici del calcio italiano, insieme a ministri e alte cariche istituzionali, esperti del mondo accademico e storici campioni e capitani della nazionale italiana come Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Giorgio Chiellini. Realizzato con il coordinamento scientifico di Paco D’Onofrio, professore di diritto dello sport e coordinatore del corso di Laurea magistrale in Management delle Attività Motorie e Sportive dell’Alma Mater, l’appuntamento nasce per riunire in un’unica sede le diverse sensibilità e visioni sul mondo del calcio, con l’ambizione di comporre un quadro unico con efficacia costituente. Col rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari ci saranno, tra gli altri, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fifa Giovanni Infantino e il presidente della Figc Gabriele Gravina I contributi che nasceranno nel corso dell’incontro saranno raccolti e pubblicati nel ‘Libro bianco del calcio’, per contribuire ad alimentare e migliorare il dialogo costruttivo nel sistema calcio, in prospettiva della stagione di riforme che lo attende e considerando la dimensione sportiva ed economica del fenomeno sociale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA