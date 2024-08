A Bologna il ritorno della Coppa Davis, da campioni

agenzia

Dal 10 al 15 settembre si gioca all'Unipol Arena di Casalecchio

BOLOGNA, 30 AGO – Bologna capitale del tennis per il terzo anno consecutivo. Oggi è stata presentata nella sede della Regione Emilia-Romagna la fase a gironi della Coppa Davis, che si giocherà dal 10 al 15 settembre 2024, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile, l’Italia di capitan Volandri vincitrice nel punterà a strappare il pass per le Davis Cup Finals di Malaga. Il quintetto dei convocati è composto da Simone Bolelli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner, Andrea Vavassori, ma fino a 24 ore prima dell’inizio della competizione potrà essere modificato dal capitano fino a un massimo di quattro cambi. L’Italia esordirà alla Unipol Arena mercoledì 11 settembre, alle 15, contro il Brasile. Tornerà in campo allo stesso orario venerdì 13 per affrontare il Belgio. Infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15, sfiderà l’Olanda. Il tennis sarà protagonista anche fuori dai campi ufficiali della competizione, con numerose iniziative. La città di Bologna accoglierà le quattro nazionali in gara domenica 8 settembre nella cerimonia di apertura nel cuore del centro storico, a Palazzo Re Enzo. I tifosi potranno così salutare le stelle del tennis che dalle 19 alle 20 sfileranno sul red carpet in Piazza Nettuno.

