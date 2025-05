A Catania lo “Youth Soccer Forum”: il primo evento dedicato al calcio giovanile in Sicilia

Sport

Fra i relatori l'ex Catania oggi all'Inter, Ciccio Sotera, oltre ad Orazio Russo, Sandro Morgana e Lino Gurrisi

Sta prendendo forma lo “Youth Soccer Forum”, il primo forum interamente dedicato al calcio giovanile, che si terrà il prossimo 21 giugno nel prestigioso Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele II.

L’evento si propone come un appuntamento di rilievo per affrontare le sfide e le prospettive del settore giovanile calcistico, grazie alla partecipazione di numerosi esperti, professionisti e tecnici del mondo sportivo.

Figure di spicco all’evento

Tra gli speaker già annunciati figurano nomi di spicco come Tobia Assumma, responsabile delle attività di base della Lazio, Ciccio Sotera, attualmente nell’area scouting dell’Inter, Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del Catania, Davide Cicero, fondatore di Tornei Giovanili Sicilia, Peppe Cracchiolo, Agente Fifa della MP Management, Sandro Morgana, presidente LND Sicilia, e Lino Gurrisi, presidente FIGC Catania. Ulteriori relatori verranno presentati nei prossimi giorni, arricchendo ulteriormente il programma.

Come si articola la kermesse

L’evento, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Catania, si articolerà in diverse sessioni di lavoro (“panel”) che si susseguiranno dalle 9 fino alle 18, con una pausa pranzo dalle 13 alle 14.

Dopo il check-in, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare interventi dedicati a tematiche chiave del calcio giovanile, con l’obiettivo di stimolare un confronto costruttivo e favorire l’adozione di soluzioni innovative e professionali.

Quali sono i temi?

Tra i temi trattati spiccano la protezione dei minori (safeguarding), il turismo sportivo, il passaggio dal settore giovanile alla prima squadra, l’importanza delle strutture sportive, la comunicazione nel settore giovanile, nuove metodologie di allenamento, sport sostenibile, il valore dello scouting, affiliazioni, e la differenza tra calcio e futsal.

L’iniziativa si rivolge a club, federazioni, leghe, dirigenti, responsabili dei settori giovanili, ex calciatori e addetti ai lavori, ma anche a media e aziende partner che operano nel settore sportivo. Un’opportunità unica per condividere esperienze, crescere professionalmente e contribuire allo sviluppo del calcio giovanile in Sicilia e oltre.

Non solo sport: al termine della giornata, per tutti i partecipanti è previsto un omaggio speciale: una visita guidata nel cuore di Catania, con tappe a Piazza Duomo, la Chiesa di Sant’Agata, Via Etnea e Piazza Università, per scoprire la storia e la bellezza della città etnea.

Per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito ufficiale www.youthsoccerforum.it, compilando il form “partecipa” con nome, cognome e società o azienda di appartenenza. È possibile inoltre prenotare il “Tour di Catania”, che è riservato a un massimo di 50 persone, per cui si consiglia di registrarsi tempestivamente.