A Catania una tappa del Mondiale di Pentathlon Moderno

La World Cup di Pentathlon Moderno torna in Italia, e questa volta sbarcherà in Sicilia: nel 2026, infatti, sarà organizzata una tappa a Catania. L’assegnazione è arrivata nel corso dell’Executive Board dell’Uipm (Union Internationale de Pentathlon Moderne) che si è riunito ieri, 10 aprile 2025.

Dopo il successo dei Mondiali Giovanili di Lignano Sabbiadoro del 2022, la Federazione Italiana Pentathlon Moderno punta sulla Sicilia per riportare il massimo circuito internazionale in Italia 15 anni dopo la storica Champion of Champions (Penta Sicily 2011). Nel progetto della Fipm le gare si svolgeranno tra il Palacatania e il centro città. Nella splendida Villa Bellini, precisamente in Piazzale delle Carrozze, si troverà, infatti, l’Arena del Pentathlon, e le gare si svolgeranno nella primavera del 2026.