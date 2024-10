A Empoli decide Kvara, il Napoli in testa a +3 sulla Juve

agenzia

La squadra di Conte si impone 1-0 con il rigore del georgiano

ROMA, 20 OTT – Il Napoli soffre a Empoli, ma poi basta Kvaratskhelia su rigore a regalare tre punti d’oro che valgono il +3 sulla Juve in testa alla classifica. La squadra toscana ha messo in difficoltà la capolista, che riesce a sbloccare il match solo nella ripresa e dopo l’ingresso di Simeone, determinante nell’azione che ha portato al penalty, chiamato a sostituire un non brillante Lukaku. Dal dischetto va il georgiano (28′ st) e segna l’1-0. Il Napoli si riprende la vetta in solitario.

