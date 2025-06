A.Fontana, spero Gattuso dia la sua grinta alla Nazionale

agenzia

Governatore,in attesa incontrarlo complimenti e in bocca al lupo

MILANO, 15 GIU – “Conosciamo tutti il carattere e la grinta di ‘Ringhio’. L’auspicio è che riesca innanzitutto a trasferire agli azzurri la determinazione e l’orgoglio necessari per raggiungere una qualificazione ai Mondiali che manca da troppo tempo”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che fa i “complimenti” e l'”in bocca al lupo” al nuovo ct della Nazionale. “Ora che è tornato a lavorare in Italia – conclude Fontana – spero di incontrarlo presto, magari a Gallarate, città con cui, viste le esperienze rossonere e i suoi lunghi trascorsi a Milanello, ha uno stretto legame”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA