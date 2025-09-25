A Giannini Academy atleti e tecnici per sviluppo eccellenza

agenzia

Evento per ascoltare esigenze, partnership con Decathlon

ROMA, 25 SET – Atleti, tecnici e stakeholder riuniti alla Giannini football Academy, a Marino, per analizzare i reali bisogni di sportivi e sportive e creare prodotti che rispondano alle esigenze degli amatori e dei professionisti: e’ il frutto del consolidamento della collaborazione tra Decathlon Italia col brand Kipsta e i partner locali, per promuovere un’idea di sport accessibile, tecnica e innovativa. “Con la nostra Academy vogliamo trasmettere ai giovani i sani principi e valori dello sport, come il rispetto delle regole, dell’avversario, il fairplay e l’inclusione – le parole dell’ex centrocampista di Roma e nazionale, fondatore dell’Academy -. Se poi dovesse nascere da qui un nuovo talento calcistico sarebbe stupendo, ma è un aspetto secondario rispetto alla crescita dei nostri ragazzi. Un talento tipo Pellegrini? Perché no, Lorenzo è un esempio dentro e fuori dal campo. Modelli così sono fondamentali per i ragazzi”. “Credo – ha aggiunto Giannini – in uno sport fatto di competenza, passione e confronto quotidiano. Ospitare nel nostro centro le eccellenze di Decathlon e Kipsta per ascoltare i nostri ragazzi e intercettare le loro esigenze è il segno di una crescita collettiva. Il gioco di squadra è fondamentale, ce lo insegna lo sport, e solo così il calcio può tornare ad avere un’anima” “Testare sul campo con chi vive il calcio ogni giorno rappresenta uno dei nostri migliori approcci per migliorare costantemente i prodotti”, sottolinea Romain Da Rocha, leader calcio del gruppo Decathlon. che ha gia’ in atto un parternship internazionale con Antoine Griezmann ed è fornitrice ufficiale della Lega Pro per i palloni della serie C.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA