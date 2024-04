A Imola di scena l’Endurance, con l’esordio in casa di Rossi

agenzia

Dal 19 al 21 aprile il secondo round del Fia Wec

BOLOGNA, 04 APR – L’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola attende l’Endurance a quattro ruote. Per una doppietta storica, il circuito ospiterà prima la 6 Hours of Imola, secondo round del Fia Wec in programma dal 19 al 21 aprile; e quindi la 4 Hours of Imola, terza prova della Elms (European Le Mans Series), che si disputerà nel weekend 5-7 luglio. Ad aprire di fatto la stagione racing dell’Autodromo sarà il Fia World Endurance Championship, che gareggia ad Imola per la prima volta nella sua versione moderna, riannodando un filo che porta al lontano 1974, 50 anni fa esatti, quando si disputò la prima gara mondiale endurance, la 1000 km di Imola valevole per il Campionato sport prototipi. L’edizione 2024 del Fia Wec vede al via 14 Case costruttrici, divise nelle due categorie Hypercar e Lmgt3, con l’industria italiana protagonista grazie alla Ferrari e alle new entry Lamborghini e Isotta Fraschini. Diversi i piloti italiani in gara: Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Mirko Bortolotti, Alessandro Pier Guidi e Edordo Mortara, con l’attesa per l’esordio mondiale in casa di Valentino Rossi, alla sua prima stagione nel Wec. Senza dimenticare piloti come Robert Kubica, Nick De Vries, Mick Schumacher, Daniil Kvyat, Sebastien Buemi, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi. La presentazione della Fia Wec 6 Hours of Imola si è svolta nel terminal dell’aviazione generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA