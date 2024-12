A Madrid l’altro derby, Rayo Vallecano-Real finisce 3-3

agenzia

Emergenza infortuni per Ancelotti, che schiera Endrick terzino

ROMA, 14 DIC – In attesa di volare a Doha per giocare la finale della Coppa Intercontinentale contro il Pachuca, il Real Madrid soffre, come da tradizione, nell’altro derby della capitale, quello contro il Rayo Vallecano. La squadra di Vallecas va in vantaggio fino al 2-0 con le reti di Unai Lopez e Mumim, ma il Real, ancora alla prese con l’emergenza infortuni al punto da schierare Endrick, un attaccante, nel ruolo di terzino destro, rimedia con Valverde e Bellingham e il primo tempo finisce 2-2. Al 9′ della ripresa segna Rodrygo, oggi il migliore dei suoi, ma dopo altri otto minuti arriva la rete del 3-3 del Rayo di Palazon, e poi il risultato non cambia. Da registrare comunque le ripetute proteste di Vinicius per un presunto fallo da rigore su di lui.

