A Marotta laurea honoris causa ‘una cosa straordinaria e unica’

'Giorno estremamente emozionante, ringrazio anche Oaktree'

MILANO, 26 SET – “Per me è un giorno estremamente emozionante. Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimenticabile”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, durante la cerimonia di conferimento della Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” da parte dell’Università Bicocca. “Vorrei ringraziare l’ateneo, ma anche i tanti amici e colleghi presenti, come il mio primo presidente Guido Borghi. La nuova proprietà dell’Inter, rappresentata qui da Katherine Ralph, mi ha dato fiducia e culmine alla mia carriera: diventare presidente dell’Inter, attraverso un percorso come il mio, è qualcosa di eccezionale, lo sento profondamente nell’animo. Mi ha dato lo stimolo per dare il massimo di me in questa nuova avventura”.

