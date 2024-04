A Marrakech Fognini rimonta e batte il francese Gaston

agenzia

Gigante si ritira nel secondo set per un problema fisico

ROMA, 02 APR – Fabio Fognini, promosso dalle qualificazioni, nel primo turno del torneo Atp 250 di Marrakech si è imposto in rimonta per 6-7(4), 6-1, 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, sul francese Hugo Gaston, n.89 del ranking, mai affrontato prima in carriera. Al secondo turno il ligure sfiderà il serbo Laslo Djere, n.34 del ranking e prima testa di serie del torneo. Subito fuori invece Matteo Gigante. Il 22enne romano, n.145 Atp, anche lui passato dalle qualificazioni, si è ritirato all’inizio del secondo set contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 del ranking, per un problema fisico: 6-2, 2-0 il punteggio a favore del 31enne di Tenerife dopo 49 minuti di gioco.

