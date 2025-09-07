A Monza il capolavoro di Verstappen: domina il gp e vince davanti alle McLaren. Quarto Leclerc

formula uno

L'olandese scatta subito al comando e lascia indietro Norris e Piastri

Max Verstappen domina il Gran Premio d’Italia e centra il suo personalissimo tris a Monza, dopo i successi del 2023 e del 2022. L’olandese è costretto subito a cedere la posizione a Norris, ma poi si rifa sotto, sorpassa il britannico della McLaren e si riprende la testa della corsa fino al traguardo. Dietro di lui le McLaren di Lando Norris e il leader del Mondiale Oscar Piastri, subito giù dal podio la Ferrari di Charles Leclerc. Quinto Russell su Mercedes, poi Hamilton sull’altra Ferrari. Settimo Albon su Williams, poi la Mercedes di Kimi Antonelli, che però perderà l’ottavo posto per una penalità. Nono Bortoleto e decimo Hadjar.

