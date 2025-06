A Monza il Team Raptor Engineering cerca il riscatto

Il Team Raptor Engineering, che al debutto a Misano è stato protagonista di una gara di altissimo profilo, e che solo a causa di un incidente causato da altri ha dovuto fermarsi, a Monza vuole rilanciarsi. L’equipaggio composto dal catanese Giuseppe Nicolosi, dal palermitano Davide Di Benedetto e da Gianluca Carboni, pilota di lunga esperienza, classe 1980 di Viterbo, punta a risollevarsi in fretta. I piloti non si nascondono e puntano a salire sul podio.

«Siamo ancora rammaricati per quanto accaduto a Misano, in occasione del nostro debutto stagionale – ha dichiarato il catanese Giuseppe Nicolosi – era stato un weekend pieno di grandi soddisfazioni, a partire dalle qualifiche. Il feeling con l’autovettura, la 911 Cup 992 di ultima generazione, era magnifico, poi in gara stavamo andando veloce, ma di certo non potevamo mettere in conto di essere costretti al ritiro per un incidente causato da altri. Ma adesso Misano è solo un ricordo, abbiamo lavorato molto con gli ingegneri e con il team, siamo pronti per una gara al comando».

Si comincia sabato con le qualifiche delle 16, poi domenica la gara che avrà lo start alle 14,35 (durata 180’).

Calendario: Imola (1-3 agosto) e Mugello (12-14 settembre).