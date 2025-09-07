A Monza record spettatori, oltre 369mila presenze

agenzia

Si lavora già all'edizione del prossimo anno

MILANO, 07 SET – Record di presenze al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Sono state 369.041 le persone registrate all’Autodromo di Monza, il 10% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. La corsa si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del calendario del Mondiale e premia la capacità di attrarre e gestire grandi eventi sportivi internazionali dell’intero sistema organizzativo italiano. Che guarda già al 2026: già nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti per l’edizione 97 del Gran Premio d’Italia, in programma dal 4 al 6 settembre del prossimo anno.

