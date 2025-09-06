A Monza Verstappen partirà dalla pole

agenzia

Prima fila anche per Norris, in seconda Piastri e Leclerc

ROMA, 06 SET – Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP d’Italia, sul circuito di Monza. In prima fila con l’olandese della Red Bull domani partirà Lando Norris (McLaren). In seconda la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. Terza fila tutta Mercedes con George Russell davanti a Kimi Antonelli. Lewis Hamilton ha ottenuto il quinto tempo, ma partirà decimo a causa della penalità ricevuta in Ungheria. Per Verstappen é la 45ma pole in carriera (la 5/a quest’anno).

