A Parigi protesta anche la Gauff, ‘arbitraggio disonesto’

L'americana è stata eliminata dalla croata Vekic in due set

PARIGI, 31 LUG – Non piangono solo gli italiani, che pure nella classifica della protesta olimpica per il momento gareggiano per l’oro. Adesso è un pezzo grosso dello sport mondiale, la portabandiera Usa Coco Gauff a lamentarsi degli arbitri. “Non sono stati onesti con me”, ha detto dopo l’eliminazione dal singolare femminile. Nel match perso contro la croata Donna Vekic in due set (7-6 6-2), la Gauff (testa di serie numero 2) aveva protestato a lungo con il giudice di sedia per una chiamata di linea nel sesto gioco del secondo set.

