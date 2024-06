A Reggio Emilia “Il calcio è la mia vita” e il trofeo Berretti

agenzia

Manghi'l'inclusione e lo sport per tutti pilastri Sport Valley'

ROMA, 01 GIU – Una super giornata di sport allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia, teatro di due importanti eventi: il torneo “Il calcio è la mia vita” con Padova, Reggiana, Renate e Il Ponte, la squadra adottata da Lega Pro, e la finale nazionale del campionato Primavera 3 tra Modena e Avellino, in cui si è laureato campione il Modena. Una due giorni ricca di emozioni, quella organizzata da Lega Pro, in collaborazione e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (Sport Valley), con AC Reggiana e il coinvolgimento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Grande soddisfazione espressa dal capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi: “L’inclusione e lo sport per tutti costituiscono pilastri fondanti della nostra Sport Valley e anche quest’anno è con grande piacere che sosteniamo questa importante manifestazione per i ragazzi diversamente abili. Sono più di un centinaio gli eventi sportivi che la Regione Emilia-Romagna sostiene nell’anno 2024 e tra essi lo sport paralimpico è sicuramente tra i protagonisti, col sitting volley, il tennis tavolo, la scherma, solo per citarne alcuni, oltre ad una costante e proficua collaborazione col Comitato Italiano Paralimpico. Grazie quindi alla Lega Pro, agli organizzatori, e a tutti quelli che durante l’anno si impegnano per garantire a questi ragazzi la possibilità di fare sport. La Regione è al vostro fianco”.

