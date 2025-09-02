A Retegui il premio ‘Paolo Rossi’, la cerimonia a Coverciano

agenzia

Riconoscimento Aic consegnato dal n.1 Calcagno e dal dg Grazioli

ROMA, 02 SET – Mateo Retegui ha ricevuto a Coverciano il “premio Paolo Rossi”. All’attaccante azzurro, capocannoniere nello scorso campionato di serie A con la maglia dell’Atalanta (25 reti) e da questa stagione in Saudi League, il prestigioso riconoscimento dell’Associazione Italiana Calciatori è stato consegnato dal presidente Umberto Calcagno e dal direttore generale Gianni Grazioli.

