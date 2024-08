A Roma il Cath serve ball_Mamanet per l’inclusione

agenzia

Per un giorno almeno la famiglia diventa come una squadra

ROMA, 08 AGO – I benefici dello sport in famiglia. Punta su questo tema il parco divertimenti Aquafelix che domenica ospiterà un evento speciale, promosso da Asd Roma Sports e dedicato all’importanza del legame e della complicità per fare ‘squadra’ fra genitori e figli: Cath serve ball_Mamanet. Originario di Israele questo fenomeno sportivo si sta diffondendo nel mondo. Si tratta del gioco conosciuto come Cachibol, che unisce sia la pallavolo sia la palla rilanciata, con regole semplici e attività divertente di solito rivolta alle mamme che ad Aquafelix coinvolgerà anche i bambini, mentre i papà potranno suggerire qualche azione più mirata e organizzare il tifo più acceso. Praticare un’attività fisico-sportiva, promuovere uno stile di vita sano, sottolineare il valore dell’integrazione e della socializzazione, alcuni degli scopi di questa giornata incentrata su benessere e inclusione, per sentirsi parte di una comunità sociale anche attraverso il gioco. Senza dimenticare che fare sport con i propri figli aiuta a trascorrere più tempo con loro, agevola la comprensione e il dialogo, elementi preziosi oggi più che mai. Nel parco acquatico di Civitavecchia sarà possibile tuffarsi nel divertimento fra scivoli adrenalinici, attrazioni fantastiche, onde giganti.

