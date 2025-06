A Russell il gp del Canada, Italia rivede il podio con Antonelli

agenzia

Vince il pilota Mercedes, Verstappen 2/o. Ferrari Leclerc quinta

ROMA, 15 GIU – George Russell ha vinto il gp del Canada, decima prova del mondiale di formula 1. Il pilota britannico della Mercedes ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen: festa grande per Kimi Antonelli, che riporta un italiano sul podio (l’ultimo era stato Giancarlo Fisichella nel 2009 a Spa). Il 18enne della Mercedes è terzo sul circuito di Montreal (e conquista il suo primo podio in carriera), davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA