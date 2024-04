A S. Inzaghi premio Bearzot, ‘a ragazzi dico di crederci sempre’

agenzia

'Grazie a tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui'

ROMA, 15 APR – “Ai ragazzi dico sempre che col sacrificio quotidiano si puo’ raggiungere qualsiasi obiettivo”. Simone Inzaghi ha ricevuto oggi, presso il salone d’onore del Coni, il premio ‘Enzo Bearzot’, giunto alla XIII edizione e organizzato dall’Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della Figc. “E’ sempre emozionante tornare a Roma, poi in una platea come questa..Sono orgoglioso di ricevere un premio intitolato a Bearzot – ha detto il tecnico dell’Inter -. Grazie all’Us Acli, alla Federazione, all’Ansa, all’Inter, al mio staff, ai miei giocatori, a tutti quelli che si sono alternati in questi anni e che mi hanno permesso di essere qui”. “Un pensiero ai ragazzi che sono qui – ha aggiunto Inzaghi – vedo le immagini di Bearzot e mi viene in mente quando io e mio fratello giocavamo a calcio in cameretta sperando di diventare come Paolo Rossi. Ci abbiamo sempre creduto, mio fratello ha vinto anche un mondiale e per questo ai ragazzi dico che con il sacrificio quotidiano si può raggiungere ogni obiettivo”. A consegnare il premio a Inzaghi sono stati il presidente dell’Us Acli, Damiano Lembo, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

