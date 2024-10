A Shanghai trionfa Sinner, Djokovic sconfitto in due set

Tennis

"Non c'é nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di piú le poche chance che lui mi dá"

Jannik Sinner ha vinto il “Rolex Shanghai Masters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il numero 1 del mondo si é imposto in finale su Novak Djokovic, quarta testa di serie, per 7-6(4), 6-3 in 1 ora e 36 minuti di match. Quella contro Djokovic é “una delle piú sfide difficili che c’é nel circuito: ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: é una vittoria speciale visto l’avversario”, ha commentato Sinner, che contro il fuoriclasse serbo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide. “Non c’é nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di piú le poche chance che lui mi dá – ha aggiunto -. Nole é una leggenda del nostro sport, é dura giocare contro di lui”. “Ho vinto tanto in Cina nella mia carriera e qui a Shanghai ho giocato del buon tennis, ma ovviamente congratulazioni a Jannik: é stato troppo bravo per me, il titolo é stato meritato. Mi congratulo anche con il suo team”, le parole di Djokovic dopo il ko in finale a Shanghai. “E’ stato bello rivedere Roger Federer in tribuna: avevo un po’ di pressione sapendo che eri qui a guardarmi”, ha aggiunto l’asso serbo rivolgendosi a Federer, in tribuna al fianco di Carlos Alcaraz.

