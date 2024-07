A Silverstone prima vittoria Antonelli in F2 ‘tolto un peso’

agenzia

17enne bolognese domina la sprint race sotto il diluvio

ROMA, 06 LUG – Prima vittoria in F2 per Kimi Antonelli, che domina la Sprint Race a Silverstone sotto il diluvio. Scattato dalla pole position per effetto dell’inversione delle prime dieci posizioni in griglia, il pilota del Mercedes Junior Team ha dominato tutta la gara nonostante una bandiera rossa, i numerosi ingressi della Safety Car per alcuni episodi avvenuti nel corso dei 21 giri e, soprattutto, le condizioni meteorologiche assolutamente avverse ed estreme. “Mi sono tolto un peso dalle spalle- svela a fine gara il 17enne pilota bolognese della Prema – Importante perché finora non è stata una stagione facile e questo dà carica. Anche per la Feature Race di domani, anche se qui le condizioni meteo cambiano velocemente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA