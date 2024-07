A Spa terze libere guastate dalla pioggia, Verstappen su tutti

agenzia

L'olandese precede Piastri e Gasly, sesto tempo per Leclerc

ROMA, 27 LUG – Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo delle terze libere sul circuito di Spa, sessione guastata dalla abbondante pioggia. Con il tempo di 2’01″565 il campione del mondo ha messo la sua Red Bull davanti alla McLaren di Oscar Piastri (+1″433) ed alla Alpine di Pierre Gasly (+1″610). Libere interrotte due volte dalla bandiera rossa: una prima per il contatto con le barriere di Stroll, un’altra per l’eccessiva acqua in pista. Quarto tempo per Lando Norris con la seconda McLaren. Le Ferrari: sesta quella guidata da Charles Leclerc (+4″468), mentre non ha ottenuto tempi cronometrati Carlos Sainz. Alle 16 le qualifiche per assegnare la pole del GP del Belgio.

