A Tokyo l’ultima di Iniesta in campo, davanti a 45mila tifosi

"Il futuro? Sto pensando di prendere la licenza di allenatore"

TOKYO, 15 DIC – Andres Iniesta ha chiuso la sua carriera da giocatore con una partita-esibizione tra i grandi del Barcellona e del Real Madrid, a Tokyo, e ora inizierà a studiare per diventare allenatore. La leggenda del calcio spagnolo, 40 anni, ha annunciato a ottobre che avrebbe appeso gli scarpini al chiodo dopo una carriera che lo ha visto vincere due Campionati Europei e la Coppa del Mondo del 2010. Davanti a 45mila spettatori accorsi allo Ajinomoto Stadium per salutarlo, ha dato un’ultima dimostrazione delle abilità che gli hanno permesso di vincere anche nove titoli della Liga e quattro Champions League durante i suoi 16 anni con il Barcellona. Si è assicurato di uscire tra gli applausi, con un cross all’ultimo minuto che la difesa del Real Madrid ha deviato nella propria rete, consentendo al Barcellona di vincere 2-1. “Penso che sia stata una grande partita per i tifosi giapponesi – ha detto Iniesta, che ha giocato in Giappone per cinque anni dopo aver lasciato il Barcellona nel 2018 – Se sono tornati a casa soddisfatti, allora sono molto felice”. Nella sua permanenza al Camp Nou ha collezionato 674 presenze e vinto un totale di 32 trofei. Si é poi trasferito al Vissel Kobe, prima di giocare un’ultima stagione negli Emirati Arabi Uniti. Prossimi programmai? “Sto pensando di prendere la licenza di allenatore e voglio vedere dove mi porterà la mia carriera” ha concluso Iniesta.

