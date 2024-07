A Vallelunga la festa dello sport con la 24 ore di ciclismo

agenzia

Da 13 a 14 luglio, anche 12 ore in notturna, in pista Fisichella

ROMA, 09 LUG – Due fondatori, Emiliano Cantagallo e Giancarlo Fisichella. Il primo, creatore del primo albergo al mondo per soli ciclisti, “Pendenze Pericolose”; il secondo, ex pilota di Formula 1 , ma ancora pilota Ferrari. La Roma XXIVh è più di una semplice competizione; è una festa dello sport che unisce passione, comunità e famiglie, includendo automobilismo, ciclismo, benessere e educazione stradale, in un evento che si è già affermato come una tradizione annuale di rilievo per la Capitale e il suo autodromo. Le Novità di Quest’Anno-Oltre alla tradizionale 24 ore di ciclismo, l’unica di ciclismo su strada in Italia disputata all’interno di un Autodromo internazionale, in cui ciclisti solitari e a squadre si sfideranno per vedere chi avrà compiuto più chilometri in un giorno intero, quest’anno viene introdotta la 12 ore, corsa notturna dal tramonto all’alba, espandendo l’offerta per gli appassionati di ciclismo. Alla Roma XXIVh si partecipa nelle categorie: Solitari (uomo o donna divisi per età), Inseparabili (coppia di uomini, donne o mista che deve sempre correre assieme), Team (da 4 o da 8 sia di donne che di uomini). A questo si aggiungono le stesse categorie in formula “experience”, cioè non competitiva. Particolare attenzione è rivolta al running con la presentazione delle modalità di partecipazione alla mezza maratona, in collaborazione con Podistica Solidarietà e RomaOstia Half-Marathon. L’evento includerà anche l’area Aqua Imperium con sei vasche idromassaggio per attività acquatiche, un’area relax di 1000 mq e un maxi-gonfiabile per i bambini. Benessere e Wellness- Il benessere sarà promosso attraverso un programma di attività curato da Massimo Alparone. La Roma Wellness XXIVh offrirà un’intensa maratona dedicata alla salute fisica, al relax mentale e alla rigenerazione dello spirito, con Masterclass tenute da coach di altissimo livello. Ben 13 i presenter da tutta Italia che si raduneranno sui due palchi di Vallelunga montati nel paddock. Educazione Stradale e Innovazione- Un altro aspetto fondamentale dell’evento sarà l’importanza della convivenza urbana tra ciclisti, pedoni e automobilisti. Il Bike Test e il Test Drive, brandizzati e fortemente voluti da Sportequipe, Title Sponsor dell’evento, insieme alla corsa in pista, vogliono essere anche da supporto al progetto itinerante di Sara Assicurazioni per le scuole. La mobilità sostenibile viene così elevata al suo massimo, dimostrando che col rispetto delle regole tutti possono avere i loro spazi in sicurezza. A questo proposito sarà anche indetta una conferenza stampa domenica 14 luglio con i maxi-ospiti presenti: Damiano Cunego, Andrea Tafi, Amedeo Tabini, Sacha Modolo, Daniele Colli, Lello Ferrara e molti altri. L’evento gode del supporto dell’AS Roma, di Roma Capitale, grazie all’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, e di Roma Città Metropolitana.

