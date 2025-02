Abodi a comitati regionali Coni ‘mandati? priorità sono altre’

agenzia

Ministro incontra Malagò e n.1 comitati regionali del Coni

ROMA, 31 GEN – Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo H il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e i presidenti dei comitati regionali. Una riunione “interessante e importante”, l’ha definita Malagò lasciando la Sala Giunta dopo oltre un’ora e mezza di confronto al quale ha preso parte anche il segretario generale del comitato olimpico, Carlo Mornati. “Abbiamo discusso del lavoro sportivo, del mansionario delle figure tecniche, di infrastrutture e casualmente di mandati”, spiega Abodi andando via. Il limite del numero di mandati, infatti, oggi fissato a tre ed è un argomento che non colpisce solo Malagò, ma anche i suoi colleghi dei comitati regionali. “C’è grande sintonia sull’esigenza di coordinarsi in modo più efficiente sui temi affrontati, su quello dei mandati, invece, abbiamo rispettosamente idee differenti. E’ umanamente comprensibile che pensino che il tema debba essere affrontato e modificato, ma noi in questo momento riteniamo che le priorità siano altre”. Abodi ha poi concluso: “Quello di oggi è stato un primo incontro, ci rivedremo a fine febbraio e l’idea è quella di costituire un coordinamento con il Coni che stabilirà le modalità di interfaccia con i comitati regionali in modo che le informazioni viaggino dall’alto verso il basso e dal basso verso alto in modo più fluido perché ci sono iniziative che sviluppiamo con il Coni e il canale regionale è importante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA