Abodi ‘a Parigi consacrazione della scuola italiana del nuoto’

Ministro 'Settecolli sarà un piccolo banco di prova'

ROMA, 20 GIU – “Il Settecolli sarà un piccolo banco di prova per Parigi. Gli atleti sanno cosa devono fare, i carichi di lavoro stanno salendo e forse non è a Roma che arriveranno i risultati migliori perché sarà una tappa di transito”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani,Andrea Abodi, a margine della presentazione del trofeo Settecolli. “Parigi sarà la consacrazione della scuola di nuoto italiana – ha poi aggiunto -. Ma la federazione sta confermando nel suo complesso la maturità non solo per i risultati, ma anche per la politica che guarda al sociale, alla scuola e al paralimpico”.

