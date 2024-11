Abodi, ad Amsterdam terrorismo che si manifesta in chiave urbana

agenzia

Ministro nel Brindisino. 'Importante fermezza autorità'

SAN VITO DEI NORMANNI, 08 NOV – “Una manifestazione di inciviltà che non è più neanche da considerare come teppismo: è terrorismo che si manifesta in chiave urbana”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi a margine di un incontro a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in riferimento agli scontri avvenuti ieri sera ad Amsterdam. “Terrorismo nei confronti del quale – ha aggiunto – bisogna avere una posizione ferma. E vale anche per il razzismo in generale”. “Noi vogliamo – ha proseguito – che lo sport sia un contesto dove si possa vivere civilmente con tutte le nostre passioni anche a livello di competizione”. Secondo Abodi “ieri non c’è stato niente di sportivo nelle strade di Amsterdam. C’è stata solo una manifestazione di inciviltà difronte alla quale mi sembra di aver capito che le autorità di polizia siano intervenute con grande fermezza. Penso che questa sia una cosa importante”.

