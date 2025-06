Abodi ‘al lavoro su decreto sport in CdM venerdì’

agenzia

'Commissario stadi, Giochi e Atp Finals, sarà decreto ricco'

“Stiamo lavorando al decreto sport che vogliamo portare venerdì in consiglio dei ministri”: così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento “Festival dell’Umano Tutto Intero” a Roma. “Al suo interno ci saranno decisioni su Milano-Cortina per la parte paralimpica. Anche voci che riguardano i contributi operativi che devono offrire ministero del Made in Italy, dell’interno e difesa per il sistema di sicurezza dei Giochi – ha aggiunto -. Poi una norma che riguarda l’America’s Cup che consentirà un’organizzazione il più efficiente possibile e incentiverà l’arrivo di sfidanti stranieri oltre Team New Zeland. “Prevediamo una norma sul commissario stadi – ha poi aggiunto Abodi – e qualcosa che rifinisca e definisca la commissione indipendente per il controllo dei conti e dei bilanci dei club professionistici di calcio e basket. Ma anche una norma sull’organizzazione delle ATP Finals 26-30 partendo da Torino come si è detto”. Abodi ha poi concluso: “Verificheremo la possibilità fino all’ultimo di inserire qualcosa che risponda alle esigenze di cronache aggiungendo altro su match fixing e arbitri, sarà un decreto ricco”.

