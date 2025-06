Abodi ‘arbitri come agenti,stesse pene per chi aggredisce’

agenzia

Lo annuncia il ministro nella conferenza post cdm

ROMA, 20 GIU – “Nel dl sport oggi in Cdm c’è la norma sugli arbitri e tutte le figure tecniche che assicurano la regolarità della competizione. Saranno omologate, per punibilità e pene di chi li aggredisce, agli agente di pubblica sicurezza”. Lo annuncia il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, nella conferenza stampa post Cdm.

