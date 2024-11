Abodi, arriveremo ai Giochi Mediterraneo in tempi e modi giusti

agenzia

'A San Vito dei Normanni sintonia per temi sociali rilevanti'

BRINDISI, 08 NOV – “Non bisogna mai abbassare il livello dell’attenzione. La preoccupazione deve essere sempre presente, ma accompagnata dalla fiducia delle persone che ci stanno lavorando”. Lo ha dichiarato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a San Vito dei Normanni, rispondendo ad una domanda dei giornalisti su eventuali preoccupazioni per possibili ritardi in merito all’impiantistica delle strutture che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo che ci saranno a Taranto ed in altre città della Puglia nell’estate del 2026. “Sono convinto – ha aggiunto – che arriveremo a quell’appuntamento nei tempi e nei modi giusti”. Abodi è in provincia di Brindisi dove ha partecipato ad un ‘Galà dello sport’ incontrando alcuni studenti e diverse associazioni sportive del territorio in un evento promosso dal Comune sul tema dell’ aggregazione e dell’inclusione sociale. A San Vito dei Normanni – ha detto – “c’è la dimostrazione della sintonia, dell’armonia e dell’impegno, anche nell’affrontare temi socialmente rilevanti tutti insieme in modo civile, costruttivo e positivo”. A San Vito dei Normanni Abodi è stato accolto tra gli altri dalla sindaca Silvana Errico, dal consigliere regionale di Fdi Luigi Caroli e da Cesare Fiorio, l’ex manager automobilistico che da tempo risiede per diversi mesi all’anno in una masseria a Ceglie Messapica.

