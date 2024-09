Abodi ‘Binaghi sul Coni? Serve rispetto per leistituzioni’

agenzia

'Ok idee differenti ma esiste modo educato per dirlo'

ROMA, 13 SET – “Non bisogna mai perdere di vista il rispetto per le istituzioni, si possono avere idee differenti ma esiste un modo educato per dirle”. Così il ministro per lo sport è per i giovani, Andrea Abodi, a margine di un evento a Villa Madama, commentando le parole di Binaghi sul Coni che al Corriere dello Sport lo ha definito “un morto che cammina”. Parlando poi dell’autunno di politica sportiva alle porte e delle tensioni createsi ha aggiunto: “Io cerco di lavorare solo per l’armonia e il rispetto reciproco. Si possono avere idee differenti, ma il rispetto dell’altro è fondamentale affinché lo sport si affermi come fattore educativo sociale”.

