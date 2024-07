Abodi, con l’emendamento Mulé la macchina va solo avanti

agenzia

Ministro, traccia la rotta di un percorso chiaro

PARIGI, 24 LUG – “Io credo che ci sia una prospettiva che per la prima volta, grazie all’emendamento Mulè, traccia la rotta chiara di un percorso per il quale la macchina ha solo una direzione, quella dell’andare avanti e non indietro”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine di “Change the Game Sports” presso l’Unesco a Parigi parlando della litigiosità del calcio italiano. “I contenuti non mancano e ci sarà modo di parlarne – ha concluso – ma oggi qui siamo fuori contesto perché il calcio italiano da 16 anni non si qualifica alle Olimpiadi”.

