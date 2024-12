Abodi ‘da Milano-Cortina premi atleti saranno detassati’

agenzia

Ministro: 'Rammarico non averci pensato prima di Parigi'

ROMA, 16 DIC – “I premi per le vittorie azzurre saranno detassati a cominciare da Milano-Cortina, questo tipo di successi non devono avere prelievi di carattere fiscale”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la cerimonia dei Collari d’Oro in corso a Roma. “Il rammarico è per averlo pensato dopo Parigi e non prima, con il Parlamento porteremo una soluzione che renda valore e merito a questi successi”, ha aggiunto. Nel suo discorso Abodi ha parlato anche di autonomia “che sarà sempre garantita” al mondo dello sport.

