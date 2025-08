Abodi, ‘DL sport arriverà in luoghi disagio nel segno di Riva’

agenzia

'Fare propri valori che trasmetteva lealtà, semplicità, dignità'

CAGLIARI, 02 AGO – Dalla Camera al Senato, lunedì i provvedimenti del governo sullo sport in Italia ritornano in Parlamento con il nuovo dl: “Un decreto che parla di sport per tutti – ha detto il ministro Andrea Abodi a margine del “Sport, Crescita e Sviluppo” a Cagliari in occasione della prima edizione del Trofeo Gigi Riva – dalla scuola all’università. Certo ci piace anche vincere e anche fare bella figura nei grandi eventi. Ma il decreto parla di uno sport che arriva anche nei luoghi di disagio. Magari facendo propri i valori che un campione come Gigi Riva trasmetteva: lealtà, semplicità, dignità”.

