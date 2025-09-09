Abodi ‘facile celebrare vittorie, valorizziamo l’impegno’

agenzia

Ministro Sport: 'Noi troppo spesso prigionieri delle sconfitte'

ROMA, 09 SET – “Celebrare quando si vince è troppo facile, noi vogliamo celebrare l’impegno quotidiano ed è quello che stiamo facendo oggi. Noi spesso rimaniamo prigionieri della sconfitta, mentre voi atleti già pensate alla sfida successiva, questo anche è il vostro insegnamento”, lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la seconda edizione della giornata dello sport italiano nel mondo presentata a Villa Madama. “Oggi il primo pensiero è per Giorgio Armani, il secondo per Tajani e la rete diplomatica che in una fase così delicata insieme al sistema della sicurezza veglia e opera per la nostra tranquillità, mentre il terzo è per gli atleti, che ogni giorno si impegnano grazie alla competenza dei loro tecnici”, ha concluso Abodi nel suo discorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA