Abodi ‘garantire a tutti la possibilità di fare sport’

Ecco prima fase del fondo 'Dote Famiglia'

“Lo sport rappresenta una preziosa opportunità educativa ad ampio spettro, un indispensabile strumento di benessere individuale e sociale, e il nostro impegno è quello di garantire a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro condizione economica, la possibilità di far praticare sport ai propri figli”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi dopo la pubblicazione online sul sito del Dipartimento per lo Sport della prima fase del fondo “Dote Famiglia”, finalizzato a sostenere la genitorialità per le attività sportive e ricreative dei figli. “Su questi presupposti abbiamo configurato una misura nazionale, voluta fortemente dal Presidente Meloni, che aiuterà i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15 mila euro – ha spiegato Abodi -. È un ulteriore intervento di questo Governo che contribuirà all’attuazione del comma 7 dell’articolo 33 della Costituzione: l’attività sportiva in tutte le sue forme e per tutti, un diritto sociale che va promosso, tutelato, garantito ed esteso. Questo è il nostro dovere che cerchiamo di affermare attraverso fatti concreti: riconoscere il valore dello sport, trasformandolo in un diritto accessibile a ogni persona”. Il provvedimento prevede un contributo complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2025, rivolto alle famiglie con presenza di minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni e con ISEE, in corso di validità, inferiore a € 15.000,00. Il contributo previsto dalla misura del Governo, per un massimo di € 300 a beneficiario, è finalizzato alla promozione dell’attività motoria, indispensabile per un corretto stile di vita, consentendone l’accesso anche ai minori che versano in condizioni di maggior disagio, attraverso la collaborazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive Dilettantistiche, Enti del Terzo Settore e ONLUS di ambito sportivo che operano sul territorio.

