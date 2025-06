Abodi ‘Gattuso gran cuore, tifo per lui e la maglia azzurra’

agenzia

Ministro: "Dobbiamo recuperare passione verso la Nazionale"

ROMA, 17 GIU – “Rino Gattuso è una persona di grandissimo cuore, ha dimostrato competenza dal punto di vista tecnico e lo fa con una passione che gli riconosco da tempo. Io comunque faccio il tifo per lui, per la maglia azzurra e per chi la indossa e ha il piacere di indossarla”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della cerimonia di avvio dei lavori del centro tecnico federale della Federbocce, commentando la scelta di Rino Gattuso come Ct della Nazionale di calcio. “Abbiamo davanti a noi appuntamenti importanti, traguardi che sono diventati oggettivamente proibitivi. Vogliamo superare tutti insieme le difficoltà dopo i primi passi incerti, vedi la sconfitta con la Norvegia. Dobbiamo avere la capacità di pensare positivo e recuperare la passione nei confronti della maglia azzurra”, ha concluso Abodi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA