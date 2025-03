Abodi ‘grandi eventi sportivi sono investimento per futuro’

agenzia

Ministro: "Grandi eventi lasciano infrastrutture e progetti"

ROMA, 25 MAR – “C’è ancora qualcuno che pensa che i grandi avvenimenti producano poco. E invece producono sviluppo, promozione dello sport e degli stili di vita. Oltre a rappresentare l’abbrivio che consente di dare un senso alle immagini affinché non si spenga l’emozione. Degli eventi restano le infrastrutture, luoghi che possono essere di socialità, sicuri e dove siamo convinti che responsabilizzando i giovani non ci saranno problemi di vandalizzazione. Tutto quello che abbiamo fatto rappresenta un investimento per il futuro”. Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante la presentazione del libro sui World Skate Games Italia 2024 e del relativo studio sull’impatto economico. “Questo è stato un mondiale dei mondiali straordinario. Gli sport rotellistici sono affascinanti anche nella loro dimensione che attraversa la storia, la federazione è un luogo dove le rotelle funzionano e non succede spesso; è un piacere accompagnarla nella loro crescita sia nella dimensione nazionale che in quella internazionale. Si tratta di discipline che vivono di un’autogestione, della capacità dei giovani di organizzarsi laddove le istituzioni mettono a disposizione le infrastrutture”, prosegue Abodi. “Questo è stato quasi un evento che ha un impatto costituzionale perché il riconoscimento dello sport in costituzione deve trovare le sue forme. Lo sport è motivo di coesione al di là delle differenze, dobbiamo trovare più punti di contatto che punti di divisione”, conclude Abodi.

