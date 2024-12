Abodi ‘il rispetto da coltivare e allenare dalla scuola materna’

agenzia

Ministro 'Questa cultura è un fatto multilaterale'

ROMA, 11 DIC – “La cultura del rispetto è un fatto multilaterale, che va condiviso. Oltre al rispetto c’è anche la capacità di difendersi. Perché rispettando le regole bisogna avere anche la capacità di difendersi. Il concetto dell’allenamento non è solo sportivo, è anche allenare la sensibilità, il senso di umanità, il rispetto e i sentimenti. Il rispetto va coltivato, va allenato, dalla scuola elementare, direi quasi dalla materna. E’ uno sforzo complessivo, è un qualcosa che deve entrare nella società civile”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione del progetto “Alleniamoci al rispetto” al Foro Italico. “Se un ragazzo o una ragazza si tolgono la vita, perché attorno a loro ci sono persone che manifestano violenza, vuol dire che dobbiamo continuare a parlarne e non sarà mai abbastanza. La vita va rispettata e per rispettare la vita devono essere rispettate le persone, noi stessi e la società circostante”, ha concluso Abodi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA