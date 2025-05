Abodi in bici al Parco Verde, l’incontro con don Patriciello

agenzia

Fuoriprogramma del ministro dello Sport a Caivano per Corsa Rosa

NAPOLI, 15 MAG – Maglia azzurra con la scritta Italia in bella vista, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha dato vita a un fuoriprogramma raggiungendo in bici il parco Verde di Caivano (Napoli) dove a breve è atteso il passaggio della carovana rosa in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia di ciclismo, la Potenza-Napoli di 227 km. Abodi si è staccato dal gruppo di amatori in transito per le strade di Caivano e una volta all’incrocio della via che conduce all’interno del parco Verde, negli anni scorsi diventato simbolo di degrado e oggi al centro di un programma di rigenerazione urbana, ha raggiunto la chiesa di San Paolo Apostolo dove ha incontrato per un breve saluto il parroco anti camorra don Maurizio Patriciello. Il ministro dello Sport è atteso all’arrivo della tappa, sul lungomare di via Caracciolo, a Napoli.

